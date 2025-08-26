Video La sorpresiva decisión que tomaron desde Estados Unidos con Alejandro Zendejas

Alejandro Zendejas, jugador del Club América, fue convocado por la Selección de Estados Unidos para los próximos partidos amistosos al mando del director técnico Mauricio Pochettino.

Desde la era Berhalter que Zendejas no conformaba una convocatoria con el conjunto de las barras y las estrellas y, ahora, una de las grandes figuras del Club América vuelve a estar en una lista, ahora bajo el mando del argentino que también tendrá regresos esperados.

Christian Pulisic también figura como regreso estelar después de perderse la Copa Oro 2025, además de Sergiño Dest y Tim Weah, dos de los grandes estelares de Estados Unidos.

Quienes no estarán serán Westo McKennie y Gio Reyna, las ausencias más destacadas en esta nueva convocatoria de 22 jugadores.