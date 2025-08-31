El atacante mexicano de las Águilas, Henry Martín, sigue con su proceso de recuperación por lo que ante Pachuca no vio actividad, se fue a un palco, para ver el partido entre América y los Tuzos.

El reportero de TUDN, Gibrán Araige, destacó que Henry entrenó bien en la semana incluso había la posibilidad de que jugara ante el cuadro hidalguense, pero el equipo quiere que el jugador esté al 100 físicamente y futbolísticamente, por lo que quieren aprovechar estos días de la Fecha FIFA para recuperarlo y llegue al Clásico (en dos semanas) de mejor manera.

“El 6 de septiembre América juega ante el DC United en Washington y ese partido será muy importante tanto para Henry como para el francés Allan Saint-Maximin, para que lleguen al Clásico Nacional al 100 para enfrentar a Chivas”, comentó Araige.

David Faitelson asegura que Henry fue bajando su nivel desde que el técnico Javier Aguire no lo llamó a las convocatorias de la Selección Méxicana.