    Futbol

    ¡Se aproxima el regreso de Henry Martín con las Águilas!

    El delantero del América, que se recupera de lesión, disfruta desde un palco el partido comiendo unas palomitas.

    Por:
    Redacción.
    Video ¡Captan a Henry Martín en peculiar momento viendo el América vs Pachuca!

    El atacante mexicano de las Águilas, Henry Martín, sigue con su proceso de recuperación por lo que ante Pachuca no vio actividad, se fue a un palco, para ver el partido entre América y los Tuzos.

    El reportero de TUDN, Gibrán Araige, destacó que Henry entrenó bien en la semana incluso había la posibilidad de que jugara ante el cuadro hidalguense, pero el equipo quiere que el jugador esté al 100 físicamente y futbolísticamente, por lo que quieren aprovechar estos días de la Fecha FIFA para recuperarlo y llegue al Clásico (en dos semanas) de mejor manera.

    PUBLICIDAD

    “El 6 de septiembre América juega ante el DC United en Washington y ese partido será muy importante tanto para Henry como para el francés Allan Saint-Maximin, para que lleguen al Clásico Nacional al 100 para enfrentar a Chivas”, comentó Araige.

    David Faitelson asegura que Henry fue bajando su nivel desde que el técnico Javier Aguire no lo llamó a las convocatorias de la Selección Méxicana.


    Más sobre Futbol

    0:31
    ¡Allan Saint-Maximin está on-fire con el América!

    ¡Allan Saint-Maximin está on-fire con el América!

    1 min
    ¡Sorprende a Israel Reyes el no ser convocado al Tri, por Aguirre!

    ¡Sorprende a Israel Reyes el no ser convocado al Tri, por Aguirre!

    1 min
    ¡Un regreso y cuatro bajas tendrá Chivas para enfrentar a Cruz Azul!

    ¡Un regreso y cuatro bajas tendrá Chivas para enfrentar a Cruz Azul!

    2 min
    Partidos de hoy 29 de agosto: Liga MX, Sorteo de Europa y Conference League

    Partidos de hoy 29 de agosto: Liga MX, Sorteo de Europa y Conference League

    1 min
    ¡Cruz Azul envía a Mazatlán a joven futbolista mexicano!

    ¡Cruz Azul envía a Mazatlán a joven futbolista mexicano!

    Relacionados:
    FutbolAméricaHenry Martín

    Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

    Con esa misma mirada
    Con esa misma mirada
    Gratis
    Mamá reinventada
    Mujeres Asesinas
    Gratis
    Isla Brava
    Gratis
    Instintos
    Laura Bozzo
    Consuelo
    Gratis
    LALOLA
    Gratis
    ¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
    ir a ViX
    PUBLICIDAD