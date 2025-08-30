    América

    Zendejas y Jona dos Santos echan de menos a la afición previo al América vs. Pachuca

    Los jugadores de las Águilas reaccionaron de forma sorpresiva hacia las gradas en un estadio vacío; Israel Reyes saltó con vendaje.

    Por:
    Emmanuel R. Marroquín.
    Video América calienta saludando a una tribuna vacía

    América vs. Pachuca debió jugarse a puerta cerrada debido a que la Alcaldía Benito Juárez clausuró el estadio para este sábado debido a una fata de comunicación entre las autoridades locales de la CDMX y el club, una decisión “arbitraria y unilateral” a decir del presidente operativo de las Águilas, Héctor González Iñarritu.

    Incluso, pese a que se anunció un protocolo a seguir para que los aficionados pudieran tener el reembolso de sus entradas para este juego de la Jornada 7 de la Liga MX Apertura 2025, algunos no se enteraron y llegaron al estadio decepcionados por la noticia de no poder ingresar al inmueble.

    Debido a la premura de la decisión de las autoridades de la Alcaldía, la logística impidió que el juego se trasladara a otra sede, por lo que se determinó que se jugara a puerta cerrada con todo y lo que ello implicaba.

    JUGADORES DEL AMÉRICA ECHAN DE MENOS A LOS AFICIONADOS

    Cuando los jugadores de las Águilas saltaron a la cancha del Estadio Ciudad de los Deportes para calentar, Jonathan dos Santos y Alejandro Zendejas sorprendieron con saludos hacia una tribuna vacía donde suelen estar los aficionados que buscan el gesto de sus ídolos.

    Algunos como Sebastián Cáceres rieron, pero lejos de una burla, fue visto como un detalle para aquellos seguidores que, desilusionados, no pudieron acudir a apoyar a su equipo debido a una decisión ajena a la Liga MX.

    Además, se vio a Israel Reyes calentar sin contratiempos, pero con un vendaje en el rostro.

    Ahora, América deberá considerar si mantiene el Estadio Ciudad de los Deportes como su sede como local ante las remodelaciones del Estadio Banorte o si se mantiene ahí con todo y los inconvenientes que ello representa.


