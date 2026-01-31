    Liga MX

    América vs. Necaxa: horario y dónde ver el partido de la Jornada 4 del Clausura 2026

    Las Águilas buscarán su primer triunfo de la Liga MX de este año cuando reciban a los Rayos, que como visitantes quieren repetir triunfo.

    Por:Emmanuel R. Marroquín
    Video Tras pausa por el Tri, regresa la Liga MX con la Jornada 4

    América vs. Necaxa atizan por un torneo más su rivalidad, ahora como parte de la Jornada 4 de la Liga MX Clausura 2026, pues cuando se miden con las Águilas como locales, en sus últimos dos juegos han ofrecido hasta cinco goles en cada uno.

    Son cuatro partidos consecutivos que tiene América sin vencer al Necaxa en la Liga MX, saldo de tres empates y una derrota. La última vez que logró imponerse a los rojiblancos fue en el Apertura 2023 por 3-2.

    HORARIO Y DÓNDE VER EL AMÉRICA VS. NECAXA DE LA JORNADA 4 DEL CLAUSURA 2026

    América llega a este compromiso sin victoria en el Clausura 2026, tras tres juegos sólo registra dos empates y una derrota, ésta como local ante Atlético de San Luis. Por si fuera poco, en lo que va del torneo no ha logrado siquiera hacer un gol.

    Necaxa, por su parte, ganó en su anterior juego como visitante, 1-3 a Santos Laguna, pero después de eso suma dos derrotas, ambas como local y sin gol de por medio, una racha que tratará de frenar ante un rival con el que suele crecerse.

    • Cuándo es el América vs. Necaxa de la Liga MX: el partido es este sábado 31 de enero en el Estadio Ciudad de los Deportes.
    • A qué hora es el América vs. Necaxa de la Liga MX: el juego comienza a las 16:00 horas tiempo del Centro de México; en Estados Unidos es a las 17:00 horas tiempo del Este, 16:00 horas tiempo del Centro y 14:00 horas tiempo del Pacífico.
    • Dónde ver el América vs. Necaxa de la Liga MX: sigue la transmisión por la señal de Canal 5, TUDN y ViX en México; en Estados Unidos será por Univision, TUDN, tudn.com, la app de TUDN y ViX.
