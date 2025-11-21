El ganador se medirá ante Toluca, quien acabó como líder a lo largo de las 17 jornadas del torneo regular, pero desde mucho antes quedaron definidos dos de los cuatro partidos de Cuartos de Final: América vs. Monterrey y Cruz Azul vs. Chivas.

Es precisamente la serie entre Águilas y Rayados que se puede considera como una Final del futbol mexicano por la calidad y nómina de sus planteles, al menos así es para el futbolista español Oliver Torres, quien llegó al cuadro regio para el Apertura 2024.

AMÉRICA VS. MONTERREY, UNA FINAL ADELANTADA

Las Águilas acabaron en la cuarta posición con 34 puntos en el torneo regular del Apertura 2025, Monterrey o hizo en el quinto puesto con 31 unidades. Ambos se enfrentaron dentro de la Jornada 9 con empate 2-2 en la Sultana del Norte con Oliver Torres como titular 89 minutos.

“Creo va a ser una Liguilla muy emocionante por los clubes que hay, los rivales, el nivel que hay ahora mismo en la Liga. Tanto Rayados como América son planteles hechos para campeonar.

“Como ha dicho Jardine, podría ser una Final perfectamente. Veo la eliminatoria muy igualada donde se va a definir en detalles y serán de vida a muerte. Tenemos que estar al 100 por cien y con los cinco sentidos puestos para que esos detalles caigan de nuestro lado”, indicó Oliver Torres en entrevista con Línea de 4 de TUDN.

¿MONTERREY TIENE LA OBLIGACIÓN DE GANAR EL TÍTULO?

Rayados llegó a su última Final en el Apertura 2024, lo hizo precisamente contra América y con Martín Demichelis como entrenador, la perdió con global de 3-2. El último título que ganó el conjunto regiomontano fue en el Apertura 2019, justo antes del torneo cancelado por pandemia y lo ganó en penales a las Águilas.

“No me gusta utilizar la palabra obligación, pero sí un deber, sabemos lo que significa para la liga, para la afición, la inversión que se ha hecho, la ilusión por campeonar. Es la responsabilidad que tenemos, pero no una obligación porque es una presión exagerada cuando creo que hay como seis equipos para campeonar, sin demeritar a Tijuana ni al que quede entre Pachuca y Juárez, dos equipos súper difíciles de vencer.