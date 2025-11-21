Video ¡Golazo de Estupiñán! Juárez se adelanta con una gran definición en el Play-In

La ronda de Play-in inició con dos partidos y uno más por disputarse en busca de los últimos clasificados a Cuartos de Final del Torneo Apertura 2025 de la Liga MX.

Queda solo un partido de esta ronda que se disputará el próximo domingo 23 de noviembre entre los Bravos de Juárez y los Tuzos del Pachuca en busca del último boleto a los Cuartos de Final en la Liguilla.

PUBLICIDAD

¿CÓMO SE JUEGA EL PLAY-IN DE LA LIGA MX?

Ya teniendo definidos qué equipos están en la siguente etapa, ahora veremos cómo serán los duelos. Iniciaremos por el Play-In, donde el primer enfrentamiento será entre Pachuca (9) y Pumas (10), también catalogado como Play-In B, quienes se enfrentarán por primera vez en esta instancia.

El segundo será entre Xolos (7) y Juárez (8), o Play-In A, donde ambos equipos fronterizos se encaran en eliminación directa. El ganador de este enfrentamiento se medirá contra Tigres, quien se ubica en la posición dos de la tabla general.

El triunfador del Play-In B se enfrenta al perdedor del Play-In A y el que resulte ganador será el rival del Toluca en Liguilla. Ambos juegos se llevarán a cabo el jueves 20 de noviembre.