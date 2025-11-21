    Liga MX

    Play-in Liga MX Apertura 2025: Se define partido final para Liguilla

    Se disputaron los dos primeros partidos del Play-in, hay un clasificado más a Cuartos de Final y queda solo uno pendiente.

    Por:
    TUDN.
    Video ¡Golazo de Estupiñán! Juárez se adelanta con una gran definición en el Play-In

    La ronda de Play-in inició con dos partidos y uno más por disputarse en busca de los últimos clasificados a Cuartos de Final del Torneo Apertura 2025 de la Liga MX.

    Queda solo un partido de esta ronda que se disputará el próximo domingo 23 de noviembre entre los Bravos de Juárez y los Tuzos del Pachuca en busca del último boleto a los Cuartos de Final en la Liguilla.

    PUBLICIDAD

    ¿CÓMO SE JUEGA EL PLAY-IN DE LA LIGA MX?

    Ya teniendo definidos qué equipos están en la siguente etapa, ahora veremos cómo serán los duelos. Iniciaremos por el Play-In, donde el primer enfrentamiento será entre Pachuca (9) y Pumas (10), también catalogado como Play-In B, quienes se enfrentarán por primera vez en esta instancia.

    El segundo será entre Xolos (7) y Juárez (8), o Play-In A, donde ambos equipos fronterizos se encaran en eliminación directa. El ganador de este enfrentamiento se medirá contra Tigres, quien se ubica en la posición dos de la tabla general.

    El triunfador del Play-In B se enfrenta al perdedor del Play-In A y el que resulte ganador será el rival del Toluca en Liguilla. Ambos juegos se llevarán a cabo el jueves 20 de noviembre.

    Mientras eso se define, los encuentros que ya veremos en la fiesta grande quedan de esta manera:
    Toluca (1) espera contendiente, o al octavo lugar.América (4) vs. Monterrey (5)Cruz Azul (3) vs. Chivas (6)Tigres (2) espera contendiente, o al séptimo lugar.
    Además de los dos equipos que clasificarán a Liguilla, todavía falta definir la fecha y los horarios de estos partidos donde todos son contendientes al título.

    Más sobre Liga MX

    1 min
    Gilberto Mora humilla a Juárez y da pase a Tijuana a Cuartos de Final de Liga MX

    Gilberto Mora humilla a Juárez y da pase a Tijuana a Cuartos de Final de Liga MX

    2:20
    Golazo monumental de Gilberto Mora mete a Xolos a la liguilla

    Golazo monumental de Gilberto Mora mete a Xolos a la liguilla

    1 min
    ¿Qué futbolista del América fue novio de la nueva Miss Universo mexicana?

    ¿Qué futbolista del América fue novio de la nueva Miss Universo mexicana?

    1 min
    En Monterrey rompen el silencio por la renovación de Sergio Ramos

    En Monterrey rompen el silencio por la renovación de Sergio Ramos

    1:31
    Mantén la respiración: ¿se va Sergio Ramos del Monterrey? Tato rompe silencio

    Mantén la respiración: ¿se va Sergio Ramos del Monterrey? Tato rompe silencio

    Relacionados:
    Liga MXClub TijuanaPachucaJuárez

    Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

    Con esa misma mirada
    Con esa misma mirada
    Gratis
    Mamá reinventada
    Mujeres Asesinas
    Gratis
    Isla Brava
    Gratis
    La noche eterna del Baby'O
    Pacto de sangre
    Gratis
    De viaje con los Derbez
    Gratis
    Cómplices
    Gratis
    ¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
    ir a ViX