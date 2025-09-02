Video ¡No es un partido más! Así puedes ver el Clásico América vs. Chivas del Apertura 2025

Se realizó una mesa de trabajo entre autoridades de la Alcaldía Benito Juárez y representantes legales del Estadio Ciudad de los Deportes para llegar a un acuerdo de cara al juego de la Jornada 8 de la Liga MX a desarrollarse entre el 12 y 14 de septiembre próximos.

“Alcaldía Benito Juárez y Estadio Ciudad de los Deportes garantizan la celebración de las próximas fechas del futbol femenil y varonil.

“La alcaldía Benito Juárez y representantes de la empresa operadora del Estadio Ciudad de los Deportes establecieron los lineamientos que garantizan la operación de un 'Estadio Seguro' en beneficio de los vecinos la colonia Ciudad de los Deportes y asistentes del estadio”, se informó a través de un comunicado emitido por la Alcaldía.

Es por ello que el Clásico Nacional América vs. Chivas del sábado 13 de septiembre sí se llevará a cabo en el Estadio Ciudad de los Deportes, ya conocido también como Estadio Azulcrema.

“El interés de la alcaldía Benito Juárez es que los eventos públicos que se realizan en la demarcación cuenten con los planes de Protección Civil y seguridad siempre apegados a la normatividad vigente, para garantizar la integridad de las personas en el marco del orden y la seguridad”, se lee en el comunicado.

En tanto, en la Liga MX Femenil, América podrá jugar en el Estadio Ciudad de los Deportes este 7 de septiembre frente al Atlético de San Luis como parte de la Jornada 10 del Apertura 2025, así como el Clásico Nacional Femenil ante Chivas el 14 de septiembre.