Video El sentir de André Jardine por jugar con América en un estadio vacío

Tras la victoria 2-0 ante el Pachuca, el técnico del América, André Jardine, lamento que se haya tenido que jugar a puerta cerrada este cotejo de la Jornada 7 de la Liga MX y consideró fue un momento triste.

"Sentimos mucho la ausencia de nuestra gente, un partido de futbol es una fiesta que es hecho para la gente, para los aficionados que esperan muchas veces estos días, es muy triste ver un partido como este con estadio vacío, lamentamos mucho y estamos contando los días para encontrarnos nuevamente".

PUBLICIDAD

Sobre el comportamiento de las Águilas sobre el terreno de juego y su posterior triunfo ante los Tuzos, el estratega se mostró satisfecho con sus jugadores.

"Hicimos un primer tiempo muy dominante, tal vez los pecados fue no haber hecho por lo menos un gol más, algunas decisiones de último pase, algunas transiciones que no tomamos la mejor decisión y en el segundo tiempo Pachuca equilibra más la partida".

Aunque advirtió del poderío del equipo manejado por Jaime Lozano, al considerar que los suyos no podían ceder espacios para evitar una reacción de los visitantes y, al mismo tiempo, elogió a Luis Angel Malagón.