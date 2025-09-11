Henry Martín volverá con América para el Clásico ante Chivas de este fin de semana y mandó un fuerte mensaje a través de los medios de comunicación.

De cara al partido de la Jornada 8 del Apertura 2025 de la Liga MX, el delantero de las Águilas no dudó en desmenuzar al cuadro del Guadalajara.

Es un Clásico no importa en el lugar que vengan, he visto partidos de Chivas y no juegan mal, juegan muy bien, al contragolpe, no se le han dado los resultados, han jugado bien dentro de lo que cabe, aquí importan los resultados y más en estos equipos, pero no están jugando mal, esperamos un partido aguerrido.

En los Clásicos no importa el lugar sino lo que hagas en la cancha, van a salir con mucha hambre, estos partidos te pueden dar vuelta en lo anímico y nosotros no vamos a pretender ser ese equipo que los levante



Henry Martín de igual forma habló sobre el tema de las lesiones que lo apartaron de la cancha por un largo tiempo, sobretodo del sufrimiento que vivió.

ISRAEL REYES VE A UN MAXIMIN PREPARADO



Israel Reyes también atendió a la prensa este jueves en las instalaciones de Coapa y respondió sobre la actualidad de Chivas y si un jugador como Allan-Saint Maximin necesita motivación.

"No lo creo así porque saldríamos confiados de que ya tenemos el partido ganado por la posición en la que estamos, ellos se pueden aprovechar de eso, no lo veo así, ni mis compañeros, vamos a ir por todo y los tres puntos

"Teniendo jugadores como Maximin no hay que decirles demasiado, son jugadores que entran a la cancha y te resuelven los partidos, es una gran adquisición para el club, pero no tienes que hablar para decirles 'oye, tienes que echarle ganas', ustedes verán el sábado, creo que harán un buen partido, Maximin está muy preparado para hacer esto y de sobra".