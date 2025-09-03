    Clásico América vs. Chivas

    Chivas aumenta su dolor de cabeza por lesiones de cara al partido ante América

    Gabriel Milito tiene que lidiar con este tema rumbo al partido ante el América en la CDMX.

    Por:
    Antonio Quiroga.
    Video Las duras noticias en Chivas rumbo al Clásico ante América

    El América vs. Chivas de la Jornada 8 del Apertura 2025 de la Liga MX no pinta nada bien para el Guadalajara por las numerosas ausencias que tiene en estos días.

    De acuerdo a información de Erick López de TUDN, el técnico Gabriel Milito deberá preparar la antesala del Clásico con juveniles o elementos 'borrados' como Isaac Brizuela.

    PUBLICIDAD

    "'Tala' Rangel y 'Piojo' Alvarado que están con la Selección Mayor, Yael Padila y Hugo Camberos con la Sub-20, pero el tema más importantes son las ausencias por lesión.

    "Son cinco bajas, el caso de Daniel Aguirre y Richard Ledezma que se lesionaron ante Tijuana, lo de Alan Pulido que viene arrastrando molestias en la rodilla, Omar Govea que seguramente no llegará a estos compromisos y José Castillo que trabajan en marchas forzadas para que se pueda recuperar, son nueve ausencias que tiene Gabriel Milito".

    Chivas jugará un amistoso este fin de semana en Chicago, Estados Unidos en contra de León durante la Fecha FIFA de septiembre, donde el estratega argentino utilizará a varios elementos no habituales.

    Se espera que de igual forma, Javier 'Chicharito' Hernández, quien volvió en la derrota de Chivas ante Cruz Azul, pueda sumar más minutos para tomar ritmo futbolístico tras su lesión.

    Video Héctor Reynoso confiesa con quien se “enganchó de más” del América

    Más sobre Clásico América vs. Chivas

    1 min
    'Ruso' Brailovsky calienta el Clásico entre América y Chivas: "Son chiquitos"

    'Ruso' Brailovsky calienta el Clásico entre América y Chivas: "Son chiquitos"

    1 min
    Clásico América vs. Chivas: El partido que se jugará con misticismo por el número 13

    Clásico América vs. Chivas: El partido que se jugará con misticismo por el número 13

    1 min
    La Casa de los Famosos: Mariana Botas se 'olvida' de Aldo y se declara fan de un jugador del América

    La Casa de los Famosos: Mariana Botas se 'olvida' de Aldo y se declara fan de un jugador del América

    1 min
    ¡Y fue con Layún! El desencuentro que costó expulsión a campeón con Chivas en Clásico

    ¡Y fue con Layún! El desencuentro que costó expulsión a campeón con Chivas en Clásico

    1 min
    Héctor Reynoso revela la táctica de intimidación que utilizaba en Clásicos ante América

    Héctor Reynoso revela la táctica de intimidación que utilizaba en Clásicos ante América

    Relacionados:
    Clásico América vs. ChivasGuadalajara

    Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

    Con esa misma mirada
    Con esa misma mirada
    Gratis
    Mamá reinventada
    Mujeres Asesinas
    Gratis
    Isla Brava
    Gratis
    Instintos
    Laura Bozzo
    Consuelo
    Gratis
    LALOLA
    Gratis
    ¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
    ir a ViX
    PUBLICIDAD