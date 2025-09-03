Video Las duras noticias en Chivas rumbo al Clásico ante América

El América vs. Chivas de la Jornada 8 del Apertura 2025 de la Liga MX no pinta nada bien para el Guadalajara por las numerosas ausencias que tiene en estos días.

De acuerdo a información de Erick López de TUDN, el técnico Gabriel Milito deberá preparar la antesala del Clásico con juveniles o elementos 'borrados' como Isaac Brizuela.

"'Tala' Rangel y 'Piojo' Alvarado que están con la Selección Mayor, Yael Padila y Hugo Camberos con la Sub-20, pero el tema más importantes son las ausencias por lesión.

"Son cinco bajas, el caso de Daniel Aguirre y Richard Ledezma que se lesionaron ante Tijuana, lo de Alan Pulido que viene arrastrando molestias en la rodilla, Omar Govea que seguramente no llegará a estos compromisos y José Castillo que trabajan en marchas forzadas para que se pueda recuperar, son nueve ausencias que tiene Gabriel Milito".

Chivas jugará un amistoso este fin de semana en Chicago, Estados Unidos en contra de León durante la Fecha FIFA de septiembre, donde el estratega argentino utilizará a varios elementos no habituales.

Se espera que de igual forma, Javier 'Chicharito' Hernández, quien volvió en la derrota de Chivas ante Cruz Azul, pueda sumar más minutos para tomar ritmo futbolístico tras su lesión.