Chivas presenta la ausencia de Alan Pulido para el partido de la Jornada 6 del Apertura 2025 de la Liga MX ante Tijuana este viernes en la frontera.

De acuerdo a información de Erick López de TUDN, hay otra ausencia que se suma a la de Pulido, se trata de José Castillo, quien tampoco entró en la convocatoria.

"Alan Pulido no fue contemplado por que tiene una molestia muscular, algún problema también en la rodilla que ha generado que se tome la decisión de no arriesgarlo. José Castillo sufrió un golpe en la pantorilla derecha en el duelo ante Bravos y no se alcanzó a recuperar, se suman a la baja de 'Chicharito' Hernández".

" Teun Wilke se suma a la lista de convocados y 'Tiba' Sepúlveda podría ser el hombre que ocupe la posición de José Castillo, así viajará Chivas a Tijuana para poner fin a la mala racha".

Chivas en este Apertura 2025 de la Liga MX tiene tres derrotas en cuatro partidos, con partido pendiente ante Tigres todavía del Guadalajara, por lo que la necesidad de obtener una victoria es urgente en el Rebaño.

Tras el partido ante Xolos, el calendario de Chivas lo enfrentará a Cruz Azul, América, Tigres y Toluca, cuatro partidos de alto nivel de dificultad.