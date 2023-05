Regresa Álvaro Fidalgo y Henry Martín en duda para el América vs. Atlético de San Luis

“En la más mínima chance que no se sienta bien no va a jugar, no solo por protocolo de la Liga, sino parte mía, creo que siempre está primero el ser humano que el deportivo. Veremos cómo amanece mañana y qué decisión tomar que sea lo mejor para él y para el equipo”, indicó ‘Tano’ Ortiz este viernes en conferencia de prensa en Coapa.