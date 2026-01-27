Liga MX América recupera estas 'armas' para el juego vs. Necaxa Las Águilas buscarán levantar el vuelo en la cancha del estadio Ciudad de los Deportes.

Después de darse a conocer la baja de Israel Reyes por una lesión , América recibió buenas noticias de cara al duelo ante Necaxa de la jornada 4 del Clausura 2026.

Y es que André Jardine recuperará a tres jugadores claves en el momento donde las Águilas necesitan recuperar el vuelo en el torneo y estos jugadores son Henry Martín, Alejandro Zendejas y Erick Sánchez, elementos que no han tenido participación en este Clausura 2026 debido a lesiones.

Los futbolistas no ven acción con el América de manera oficial desde e l partido de vuelta de los Cuartos de Final del Apertura 2025 donde fueron eliminados por Monterrrey, en aquel partido Zendejas anotó un gol que fue insuficiente para seguir con vida en el torneo.

Cabe destacar que la ‘Bomba’ tuvo minuto en el juego amistoso que sostuvieron los Azulcremas frente a Morelia el pasado fin de semana.

Así que de la mano de Henry Martín y Alejandro Zendejas, el América busca reencontrarse con el gol luego de que en tres juegos del Clausura 2026 no han sido capaces de anotar y que los mantiene en el lugar 15 del torneo.