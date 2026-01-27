    Liga MX

    América recupera estas 'armas' para el juego vs. Necaxa

    Las Águilas buscarán levantar el vuelo en la cancha del estadio Ciudad de los Deportes.

    Por:
    Raúl Martínez
    add
    Síguenos en Google
    Video Ya se sabe la fecha de regreso de Henry y Zendejas en América

    Después de darse a conocer la baja de Israel Reyes por una lesión , América recibió buenas noticias de cara al duelo ante Necaxa de la jornada 4 del Clausura 2026.

    Más sobre Liga MX

    Las 'armas' que recupera André Jardine en América ante Necaxa
    1:25

    Las 'armas' que recupera André Jardine en América ante Necaxa

    Liga MX
    ¿Liga MX a la 'europea'? DT hace sorprendente revelación
    1:15

    ¿Liga MX a la 'europea'? DT hace sorprendente revelación

    Liga MX
    La FMF y la Universidad del Deporte del Estado de Puebla firman convenio para impulsar el desarrollo del futbol
    2 mins

    La FMF y la Universidad del Deporte del Estado de Puebla firman convenio para impulsar el desarrollo del futbol

    Liga MX
    América solicitó su regreso al Estadio Banorte después de la reinauguración
    1 mins

    América solicitó su regreso al Estadio Banorte después de la reinauguración

    Liga MX
    Israel Reyes sufre lesión muscular en pierna derecha tras amistoso de Selección Mexicana
    1 mins

    Israel Reyes sufre lesión muscular en pierna derecha tras amistoso de Selección Mexicana

    Liga MX
    Atlético de Madrid le quitará a Monterrey varios millones por la venta de Berterame
    1 mins

    Atlético de Madrid le quitará a Monterrey varios millones por la venta de Berterame

    Liga MX
    Los millones que se quedará Atlético de Madrid con la venta de Berterame
    1:15

    Los millones que se quedará Atlético de Madrid con la venta de Berterame

    Liga MX
    Germán Berterame regresó de Selección Mexicana y habló sobre dejar la Liga MX
    1 mins

    Germán Berterame regresó de Selección Mexicana y habló sobre dejar la Liga MX

    Liga MX
    Luis Olivas es baja de Chivas para ser nuevo refuerzo del Atlante
    1 mins

    Luis Olivas es baja de Chivas para ser nuevo refuerzo del Atlante

    Liga MX
    Israel Reyes reaparece y lanza mensaje sobre su lesión
    1 mins

    Israel Reyes reaparece y lanza mensaje sobre su lesión

    Liga MX

    Y es que André Jardine recuperará a tres jugadores claves en el momento donde las Águilas necesitan recuperar el vuelo en el torneo y estos jugadores son Henry Martín, Alejandro Zendejas y Erick Sánchez, elementos que no han tenido participación en este Clausura 2026 debido a lesiones.

    PUBLICIDAD

    Los futbolistas no ven acción con el América de manera oficial desde e l partido de vuelta de los Cuartos de Final del Apertura 2025 donde fueron eliminados por Monterrrey, en aquel partido Zendejas anotó un gol que fue insuficiente para seguir con vida en el torneo.

    Cabe destacar que la ‘Bomba’ tuvo minuto en el juego amistoso que sostuvieron los Azulcremas frente a Morelia el pasado fin de semana.

    Así que de la mano de Henry Martín y Alejandro Zendejas, el América busca reencontrarse con el gol luego de que en tres juegos del Clausura 2026 no han sido capaces de anotar y que los mantiene en el lugar 15 del torneo.

    Video Henry Martín reaparece y América se reencuentra con el gol
    Relacionados:
    Liga MXAméricaHenry MartínÁlex Zendejas

    Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

    Con esa misma mirada
    Con esa misma mirada
    Gratis
    Mamá reinventada
    Mujeres Asesinas
    Gratis
    Isla Brava
    Gratis
    El Mochaorejas
    Gratis
    YE Live in Mexico
    Par de ideotas
    Gratis
    Tráiler: Tormento
    ¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
    ir a ViX