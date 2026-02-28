Liga MX Henry Martín causa baja de último momento para el juego entre América y Tigres Además de Alejandro Zendejas, las Águilas no contarán con un elemento clave.

André Jardine opta por no arriesgar a Alejandro Zendejas

Después de que se confirmara la ausencia de Alejandro Zendejas para el duelo entre América y Tigres, las Águilas sufrieron una nueva baja para el compromiso de la jornada 8 del Clausura 2026.

Y es que André Jardine tampoco podrá contar con Henry Martín debido a un golpe que sufrió con uno de sus compañeros durante un entrenamiento de acuerdo con varios reportes.

La decisión de dejar fuera a la ‘Bomba’ se debe a que lo estarían cuidando al igual que Alejandro Zendejas para los siguientes compromisos que sostendrán las Águilas por la jornada doble del Clausura 2026.

Henry Martín había venido sumando minutos con el América tras perderse varios juegos con el equipo, incluso ya había saltado como titular ante Chivas y Puebla, sin embargo, mantiene la sequía goleadora con las Águilas.

El último gol que anotó Henry fue en las Semifinales del Clausura 2025 frente al Cruz Azul.

El posible remplazo de la 'Bomba' podría ser Víctor Dávila o el juvenil Patricio Salas.