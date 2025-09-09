Tras el cumpleaños de André Jardine, América comenzó su preparación para el Clásico Nacional ante Chivas, pero en el entrenamiento de martes las Águilas tuvieron una baja de último momento.

Julio Ibáñez reporta para TUDN que Jonathan dos Santos se ausentó de los trabajos de este día por “una revisión médica de rutina” que, de momento, no lo haría perderse el Clásico de México que se jugará este sábado 13 de septiembre en el Estadio Ciudad de los Deportes.

El resto de los futbolistas azulcremas entrenaron con normalidad en Coapa tras la derrota sufrida ante el DC United (3-1) en el amistoso disputado el pasado fin de semana.

Incluso, Henry Martín trabajó a la par de sus compañeros después de perderse varios partidos por lesión. La Bomba regresó a la cancha ante el club de la MLS.

América llega al Clásico Nacional con cuatro victorias al hilo, mientras que las Chivas no ganan desde el 27 de julio y suma cuatro partidos sin poder ganar.

Las Águilas necesitan ganar en la Jornada 8 de la Liga MX para seguir aspirando al liderato del Torneo Apertura 2025 que en estos momentos lo tiene Monterrey con 18 puntos, uno más que los azulcremas.