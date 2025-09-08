    América

    André Jardine recibe calurosa felicitación de cumpleaños por parte del América

    El estratega brasileño fue recibido de gran manera por el plantel y cuerpo técnico de las Águilas

    Por:
    TUDN
    Video América está de fiesta; así celebró Jardine su cumpleaños

    América está de fiesta y esto por el cumpleaños número 46 de André Jardine quien recibió una calurosa felicitación por todo el plantel americanista previo al entrenamiento.

    Fue Santiago Baños, prisidente deportivo, quien recibió al estratega brasileño con un enorme abrazo y luego uno a uno los jugadores fueron acercándose a Jardine para felicitarlo y desearle lo mejor.

    El técnico aprovechó para bromear con Henry Martín luego de que el jugador lo felicitará por sus “25 años”, “26 y bien vividos” respondió entre risas André Jardine.

    De igual forma Jonathan dos Santos intercambio algunas palabras con el brasileño donde mostraron el gran aprecio que se tienen el uno con el otro.

    Y antes de comenzar el entrenamiento André Jardine tuvo que pasar por la clásica fila ‘india’ donde varios jugadores como Allan Saint-Maximin y Álvaro Fidalgo le dejaron un recuerdito al técnico americanista.

    América se prepara para el partido ante Chivas en una nueva edición del Clásico Nacional que se diputará este 13 de septiembre en el estadio Ciudad de los Deportes.

    Video ¡Admiración total! Zendejas elogia sin freno a André Jardine

    Más sobre América

    1 min
    Faitelson reacciona a golazos de Cuauhtémoc Blanco con América

    Faitelson reacciona a golazos de Cuauhtémoc Blanco con América

    1 min
    Para el Clásico Nacional América es amplio favorito sobre Chivas

    Para el Clásico Nacional América es amplio favorito sobre Chivas

    1:22
    Momentos del Clásico | Chivas tuvo dos Clásicos imborrables

    Momentos del Clásico | Chivas tuvo dos Clásicos imborrables

    1:28
    ¿Quién es favorito? Así lucen las apuestas del Clásico América vs. Chivas

    ¿Quién es favorito? Así lucen las apuestas del Clásico América vs. Chivas

    1 min
    Leyenda de Chivas revela que era fan del América previo al Clásico Nacional

    Leyenda de Chivas revela que era fan del América previo al Clásico Nacional

    Relacionados:
    AméricaAndré Soares JardineClásico Nacional

