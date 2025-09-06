América cae en amistoso ante DC United pero Saint-Maximin ilusiona

América cayó este sábado por 3-1 en un partido amistoso ante el DC United, choque que le sirvió a los dos equipos para mantenerse activos durante el parón de las eliminatorias mundialistas.

La pausa por la fecha FIFA de septiembre no detuvo al tricampeón de la Liga MX, ya que se enfrentó en partido amistoso al equipo de la MLS y los azulcremas tuvieron como hecho más destacado la buena actuación de Allan Saint-Maximin.

El América, que jugó en calidad de visitante ante el DC United en el Audi Field de Washington DC, fue muy superior en la primera parte del encuentro y el jugador galo, que genera ilusión en los americanistas, tuvo las mejores opciones.

En esa primera mitad, el jugador galo estrelló un balón en el poste, el portero del club local le tapó un mano a mano y sobre el final le anularon un gol por fuera de juego.

Pero en la segunda parte mejoró el equipo local y apenas a los 49 minutos el brasileño João Peglow aprovechó un mal rechazo de los visitantes para anotar un verdadero golazo de tijera y abrir el marcador.

Sin embargo, apenas dos minutos después, el América lograba el empate tras un gol en contra de MacNaughton luego de un buen centro raso de Kevin Álvarez.

No obstante, en la siguiente jugada, el DC United volvió a tomar la delantera con una buena definición de Caden Clark.

A los 60 minutos, los dos entrenadores realizaron varios cambios y, aunque el América buscó el empate, falló en la definición.

Para colmo, en los segundos finales, el también brasileño Gabriel Pirani anotó el 3-1 definitivo tras un buen pase de Benteke.