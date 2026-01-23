Liga MX América tiene en la mira un fichaje extranjero y un extécnico Águila lo podría hacer posible El técnico argentino quiere llevarse a un delantero de la Liga MX para el Colo-Colo de Chile.

Por: Alonso Ramírez Síguenos en Google

Video Extécnico de América provocaría un nuevo fichaje para las Águilas

El extécnico de América, Fernando ‘Tano’ Ortiz, quien actualmente dirige al Colo-Colo de Chile podría darle un giro a un nuevo fichaje a las Águilas para este Clausura 2026 de la Liga MX.

De acuerdo con información de Javier Rojas, reportero de TUDN, el técnico intentaría formar la ofensiva con un jugador ex del América y otro actual delantero de las Águilas.

PUBLICIDAD

En primer lugar, buscaría llevarse del futbol de Argentina a Diego Valdés, quien es jugador del Vélez Sarsfield desde el 2025 tras su paso en Coapa.

El segundo jugador que quiere llevarse es Víctor Dávila quien ha jugado para América desde el Apertura 2024 y que es dirigido por André Jardine.

De lograrse este doble movimiento por parte del estratega Fernando Ortiz, las Águilas liberarían una plaza de jugador No Formado en México y se abriría la opción de fichar a Raphael Veiga, futbolista que ve con buenos ojos el técnico americanista.

Luego de tres jornadas en el torneo, América ocupa el decimoquinto lugar con dos puntos acumulados, en la fecha cuatro recibirán a los Rayos de Necaxa.