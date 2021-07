"Si yo me hubiera ido a San José, hoy no estaría aquí, es cien por ciento un hecho, y es una decisión que yo ya había tomado, soy de los que cree que las cosas pasan por algo, por algo no se dio lo de San José, por algo llegué a los últimos seis meses de mi contrato y se dieron las cosas para que estuviera hoy aquí, entonces sí he pensado que es por algo, estoy convencido que es para seguir escribiendo parte de mi historia con este club, definitivamente lo creo así", dijo Layún en entrevista con Moisés Muñoz para el programa "Somos América" de TUDN.