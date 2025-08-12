Video Ojo a lo que esta planeando América para armar su plantel

Allan Saint-Maximin, refuerzo de lujo en el Club América, se integró ya a a la escuadra azulcrema con un contrato que si bien es importante, no es el que se ha rumorado.

Acorde con Julio Ibáñez, reportero de TUDN, Allan Saint-Maximin firmó un contrato con el América por dos años, con opción de uno más, a diferencia de las versiones que manejaban que el francés llegó con un contrato de cuatro años.

Saint-Maximin está en México junto con su hermano y su hija, además de sus mascotas, además de que tuvo ya su primera sesión de entrenamiento al mando de André Jardine.

AMÉRICA TIENE PREVISTO RENOVACIÓN DE BRIAN RODRÍGUEZ, AGUSTÍN PALAVECINO ESPERARÍA HASTA ENERO



América poco a poco empieza a ver más la posibilidad de que que Brian Rodríguez no emigre y, de hecho, ya planea incluso ofrecerle la renovación de contrato, acorde con Julio Ibáñez.

El vínculo del uruguayo en Coapa concluye en un año, por lo que las Águilas están interesadas en que el 'Rayito' se quede por más tiempo como azulcrema.