Henry Martín: “Estuve a punto de dejar todo, abracé a mi mamá y lloraba”

“No me ha caído el 20 de lo que he logrado, estamos enfocados en la 14, no he tenido tiempo de disfrutarlo como debe ser. Lo orgulloso que estoy… el estadio me vio, me dio la espalda, la afición también, con justa razón porque es un equipo que busca lo máximo, busca siempre el mejor potencial de los jugadores y yo no estaba dando el ancho.