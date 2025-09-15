    América

    ¿Qué tan graves son las lesiones de Fidalgo y Cáceres en América?

    Te damos la actualidad detallada de los dos jugadores de las Águilas de cara al juego ante Rayados.

    Por:
    Antonio Quiroga.
    Video ¿Son graves las lesiones de Álvaro Fidalgo y Sebastián Cáceres en América?

    De cara al Monterrey vs. América de la Jornada 9 del Apertura 2025 de la Liga MX, Álvaro Fidalgo y Sebastián Cáceres encendieron alarmas en las Águilas por sus lesiones.

    Cabe recordar que ambos jugadores terminaron con molestias en la derrota de América contra Chivas por 1-2 el pasado sábado en el Estadio Ciudad de los Deportes.

    PUBLICIDAD

    De acuerdo a información de Gibrán Araige de TUDN, los dos jugadores viven realidades diferentes tras el regreso de los de Coapa a los entrenamientos este lunes.

    "Los dos salieron con molestias, arrancamos con el tema del español. Fidalgo salió con un golpe en la rodilla, entrenó separado del grupo y durante estos días le harán evaluaciones para saber como está, por ahora es duda para el partido ante Monterrey.

    " Sebastián salió con pequeña molestia y no es nada grave, pudo trabajar al parejo del grupo, hizo el entrenamiento regenerativo y estará disponible ante Rayados".

    América perdió el invicto ante Guadalajara y ahora buscará regresar a la senda de la victoria ante un Monterrey que quizá no tenga a Anthony Martial, su flamante refuerzo, en el terreno de juego.

    Video ¿Por qué Alana Flores no fue al Clásico con Sebastián Cáceres?

    Más sobre Liga MX

    1:17
    La foto de Anthony Martial que emociona a los fans de Rayados

    La foto de Anthony Martial que emociona a los fans de Rayados

    3 min
    Así se juega y puedes ver la Jornada 9 de Apertura 2025

    Así se juega y puedes ver la Jornada 9 de Apertura 2025

    1:27
    A reencontrarse con la victoria: Así puedes ver el Xolos vs. León

    A reencontrarse con la victoria: Así puedes ver el Xolos vs. León

    1:15
    ¡Ramsey, hermano, ya eres mexicano! Aaron festejará el 15 de septiembre

    ¡Ramsey, hermano, ya eres mexicano! Aaron festejará el 15 de septiembre

    1 min
    Aaron Ramsey se pinta la cara con los colores de México para festejar el 15 de septiembre

    Aaron Ramsey se pinta la cara con los colores de México para festejar el 15 de septiembre

    Relacionados:
    América

    Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

    Con esa misma mirada
    Con esa misma mirada
    Gratis
    Mamá reinventada
    Mujeres Asesinas
    Gratis
    Isla Brava
    Gratis
    Papá Soltero
    Gratis
    Consuelo
    Gratis
    Tráiler: Papás por siempre
    Instintos
    ¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
    ir a ViX
    PUBLICIDAD