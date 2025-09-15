¿Qué tan graves son las lesiones de Fidalgo y Cáceres en América?

Video ¿Son graves las lesiones de Álvaro Fidalgo y Sebastián Cáceres en América?

De cara al Monterrey vs. América de la Jornada 9 del Apertura 2025 de la Liga MX, Álvaro Fidalgo y Sebastián Cáceres encendieron alarmas en las Águilas por sus lesiones.

Cabe recordar que ambos jugadores terminaron con molestias en la derrota de América contra Chivas por 1-2 el pasado sábado en el Estadio Ciudad de los Deportes.

De acuerdo a información de Gibrán Araige de TUDN, los dos jugadores viven realidades diferentes tras el regreso de los de Coapa a los entrenamientos este lunes.

"Los dos salieron con molestias, arrancamos con el tema del español. Fidalgo salió con un golpe en la rodilla, entrenó separado del grupo y durante estos días le harán evaluaciones para saber como está, por ahora es duda para el partido ante Monterrey.

" Sebastián salió con pequeña molestia y no es nada grave, pudo trabajar al parejo del grupo, hizo el entrenamiento regenerativo y estará disponible ante Rayados".

América perdió el invicto ante Guadalajara y ahora buscará regresar a la senda de la victoria ante un Monterrey que quizá no tenga a Anthony Martial, su flamante refuerzo, en el terreno de juego.