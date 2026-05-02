    Liga MX

    América elimina a Pumas en los Cuartos de Final de la categoría sub-21

    Las Águilas lograron su pase a las Semis de la categoría sub-21 al empatar 2-2 en el global frente a los universitarios.

    Por:Raúl Martínez
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    Video Pumas vs América. Liga MX. Los jugadores del América que han hecho el Goya

    América eliminó a Pumas en los Cuartos de Final del Clausura 2026 de la categoría sub-21 de la Liga MX, y así evitar el bicampeonato que buscaban los universitarios.

    Las Águilas, que terminaron como líderes del torneo, se quedaron con el boleto a las Semifinales gracias a su posición en la tabla general tras empatar 2-2 en el global con los felinos.

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    En el partido de ida había quedado 1-1 y en las instalaciones de Coapa, América y Pumas volvieron a igualar con goles de Adrián Fernández, por las Águilas, y Diego Contreras por los universitarios.

    Dicho resultado le pone más sabor el juego entre Pumas y América donde también se enfrentarán en los Cuartos de Final del máximo circuito del futbol mexicano.

    Pero con la diferencia que el equipo de Efraín Juárez llega como el lider de la Liga MX y los de André Jardine en la octava posición del Clausura 2026.

    El juego de ida se disputará en el estadio Banorte este domingo 3 de mayo y la vuelta se jugará en la cancha del estadio Olímpico Universitario el 10 de mayo.

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