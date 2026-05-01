liga mx América vs. Pumas: El marcador que más se repite en Liguillas El Clásico Capitalino es sinónimo de goles en la Fase Final... aunque eso sí, no caen a racimos.

Video América vs. Pumas: ¿Cuál ha sido el marcador que más se repite en Liguillas?

América y Pumas vuelven a enfrentarse en una Fase Final de la Liga MX, ahora en los Cuartos de Final del Torneo Clausura 2026, y sse trata de un nuevo capítulo de una rivalidad apasionante en el futbol mexicano y que también significa goles.

La Liguilla ha traído en varias ocasiones las anotaciones en estos duelos entre Águilas y universitarios. De hecho, en 23 ocasiones que se han visto las caras en Fases Finales, solo en cinco ocasiones el marcador ha quedado sin goles.

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Entonces: ¿cuál es el marcador que más se repite en las instancias finales entre América y Pumas? En realidad, es casi seguro que habrá goles, aunque las estadísticas tampoco señalan que haya anotaciones de más.

EL MARCADOR MÁS REPETIDO ENTRE AMÉRICA Y PUMAS EN FASE FINAL



Es ya una vieja rivalidad entre América y Pumas en las Liguillas, con 23 juegos en la Fase Final y, el marcador 1-0 es el más repetido.

Dicho cartón se ha dado en seis ocasiones y la lucha está pareja respecto a los vencedores: tres 1-0 han sido para América y los otros tres para Pumas.