Santiago Baños, presidente deportivo de las Águilas, aseguró este viernes que al club le encantaría jugar un partido oficial en los Estados Unidos y no pudo dejar de imaginar que sería un América vs. Chivas.

"Sería impresionante ver un partido de la liga oficial en Estados Unidos. Quién no se podría imaginar un América vs. Chivas por decirlo así, no tengo duda de que entrarían 90, cien mil personas en el estadio", imaginó durante conferencia de prensa.

De hecho, el directivo, literalmente, no se explica como se le está dando cabida a otras ligas, entiéndase Villarreal vs. FC Barcelona, y no a ellos como vecinos, y socios.

"No entendemos como se le está dando prioridad a un partido de una liga europea cuando nosotros somos el vecino. Somos socios por decirlo de alguna forma con la MLS y con el futbol americano a raíz de Leagues Cup y todo este torneo que hemos tenido. Nos sorprende", explicó.

De darse el encuentro de LaLiga, Baños señaló que será un objetivo a corto plazo llevar un duelo del futbol mexicano a tierra estadounidense.

"Si se permite el tema del partido entre el Barcelona y el Villarreal, nosotros haremos todo lo posible para llevar un partido de la liga oficial a Estados Unidos. Es un detalle que hemos venido buscando desde hace mucho tiempo y si se abre esa oportunidad la buscaremos sí o sí", finalizó.

Mientras tanto, América presentó a sus refuerzos para el Apertura 2024 y prepara su juego ante Atlas de la Jornada 6 del Apertura 2025 que se celebrará el próximo domingo 24 de agosto en el Estadio Jalisco.