Liga MX Jardine elogia a Henry Martín para poner fin a rumores de vestidor roto en América El técnico del América terminó la polémica de una posible ruptura en el vestidor del equipo.

André Jardine habló sobre la relación que tiene sobre Henry Martín tras los rumores de una posible ruptura entre ellos tras la derrota de América en el Clásico ante Chivas la semana pasada.

"La simple relación personal que tenemos que es muy buena, es una admiración profunda por la persona que es, el líder, ya le dije más de una vez y no veo problema de hablar de esto públicamente, es de los mejores capitanes que yo he tenido la oportunidad de tener.

"Porque te representa cien por ciento de la forma de ser, de conducir, de expresarse, es muy sincero siempre, habla todo de frente y me siento muy bien representando como líder de tener un capitán que trae los mismos valores que yo, de tener al equipo en primer lugar, de tener la humildad que el futbol se trata de equipos y él nos ayuda mucho en este sentido para tener en el vestidor los egos muy controlados".

Estas palabras del técnico del América vienen un día después de que Lima hablara de cómo ve el vestidor en las Águilas y afirmara que no lo ve 'roto' como dicen otros medios de prensa.

LAS PALABRAS DE ANDRÉ JARDINE SOBRE HENRY MARTÍN



Jardine se tomó un buen tiempo este jueves en conferencia de prensa, previo al partido de América ante Puebla de la Jornada 7 del Clausura 2026, para profundizar de su relación con Henry Martín.

"Yo siento que este vestidor tiene muchos lideres y Henry es el principal mientras yo siga acá, es un capitán en la esencia, que no le garantiza jugar siempre, la competencia es muy fuerte y él está tratando de buscar su mejor nivel y es a lo que me refería en la conferencia ante Chivas, de que tenemos que recuperar todos el mejor nivel, él sabe que no está.

"Claro como le preguntan y dice que claramente habla de que la pregunta debe ser para mí y está correcto, es un poco de todo, el funcionamiento depende de jugadores, somos sinceros al saber que estamos lejos de lo queremos, pero vamos a tiempo... nos reforzamos bien, hay que darle tiempo a los refuerzos y siento que la mejor versión de América está por venir.

MENSAJE DE JARDINE A CHIVAS



Tras la derrota contra Guadalajara y sin poner pretextos al considerar justo la caída del América, André Jardine espera volverse a ver las caras ante las Chivas en Liguilla

"Dimos un paso atrás ante Chivas en todos los aspectos, pero es normal hacer un mal partido, desde el planteamiento que no me salió, fue visible, intentamos corregir dentro del partido, pero perjudicas todo lo que entrenaste.