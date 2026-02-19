Liga MX Kevin Álvarez a la banca, Raphael Veiga titular y Zendejas en veremos en América, confirma Jardine El director técnico de las Águilas da a conocer algunos ajustes de cara a su partido ante Puebla.

André Jardine, director técnico de América, anticipó algunos ajustes para su equipo de cara al partido ante Puebla de la Jornada 7 del Torneo Clausura 2026 de la Liga MX, entre ellos que Kevin Álvarez no será titular, mientras que Raphael Veiga sí partirá de inicio.

En conferencia de prensa, el director técnico brasileño le dio todo su respaldo a Kevin Álvarez, rechazó la idea de no considerarlo en un futuro y dejó en claro que ante Puebla, será suplente y jugará en su lugar Aarón Mejía, solamente con el propósitio de dar descanso a Kevin y liberarlo de la presión que tiene encima.

"Cuenta con todo nuestro apoyo en cuanto él siga entrenando, enfocado en darle la vuelta como lo veo, va a seguir teniendo mi apoyo, él día que desista de querer estar aquí, de competir va a ser el día que decidamos que siga en otro camino. Los abucheos en clubes como este son parte, está viviendo su primera vez algo así, pero varios ya lo vivieron, no muy lejano.

"La gente abucheaba a Zendejas y hoy es una unanimidad entre todos y así es el futbol, estamos para apoyarlo, hay mucha carga sobre él, mucha cosa en su cabezay mañana va a jugar Aaron Mejía que viene entrenando muy bien para darle una pausa y aire a Kevin, pero la confianza sigue cien por ciento", agregó.

RAPHAEL VEIGA VA DE INICIO EN AMÉRICA, ZENDEJAS, A ESPERAR



André Jardine anticipó que el brasileño Raphael Veiga jugará como titular en el partido ante Puebla de este viernes y confió en que este elemento pueda llenar de optimismo e ilusión a los aficionados del Club América.

"Tuvimos el cuidado para que se adaptara a la altitud, al grupo, está con muchas ganas de jugar, él dio este paso acá por tener ganas de jugar con este grupo, con este club, con esta playera y no acostumbro dar pistas de quien juega o no, pero vale la pena porque la afición está con mucha ilusión de verlo de inicio y mañana será el primero que va a empezar y cerca de jugar los 90 minutos".

André Jardine no quiso dar pistas sobre si Alejandro Zendejas hará el viaje o no a Puebla, aunque señaló que está ya muy cerca de tener por fin su plantel completo mientras el Torneo Clausura 2026 de la Liga MX