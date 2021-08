"Tardó mucho (su primer gol), demasiado, el otro salí del campo y me decían '¿por qué no estás contento', tenía que haber llegado hace 20 jornadas, pero bueno, no pasa nada , al final llega cuando llega, hay veces, lo saben muy bien los delanteros, parece que nunca entra y de repente entra uno y a lo mejor entran dos, nunca se sabe, esto es así, es futbol, y bueno, lo importante, más allá de esto, es ayudar al equipo, dar la mejor versión posible y luego los goles, si llegan, bien", agregó.