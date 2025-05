Después de una dura serie Semifinal ante Cruz Azul, en la que se quedaron con el pase a la Final de la Liga MX, Álvaro Fidalgo confesó que durante el encuentro de Ida pensó que Nacho Rivero lo había lesionado.

" Me vino a visitar Dios el otro día en el estadio, te lo juro, cuando me hizo la entrada pensé que me había roto, se me pone la carne de gallina de pensarlo otra vez porque sí pensé que me había fracturado".

A pesar de la dura entrada que recibió por parte del jugador del Cruz Azul, quien se fue expulsado del partido, Fidalgo advirtió que son partidos que pase lo que pase debes jugarlos.

"Cualquiera que haya jugado futbol sabe que estas Semifinales y estos partidos no quieres perdértelos por nada del mundo, pase lo que pase. No tuve una lesión, no voy a decir que tuve una lesión porque es mentira, simplemente gracias a Dios el tobillo aguantó".

Pero también habló del ríspido juego que se vivió en el encuentro de vuelta, en el que sufrió de una dura entrada por parte de Lorenzo Faravelli.

" Es verdad que hoy vi las estrellas en una patada que me pegó Faravelli al final de la primera parte, pero gracias a Dios me permitió continuar, no me dolían los giros, que es lo más importante, que era lo que más me preocupaba, poder girarme rápido".

