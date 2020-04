Alvaro Cruz | La Paz FC, proyecto millonario que jamás verá Liga MX

Hay historias que solo se miran de un lado y se pierde la perspectiva de todo lo demás. El Ascenso MX es el tema del momento y es curioso, porque no había tenido tanta atención los últimos años como los dos últimos días. Si esa categoría estaba en el olvido, imaginen más abajo.

El gasto que los dueños del equipo hicieron para este año fue de 18 millones de pesos , cabe señalar que el torneo no se completó por la contingencia, así que pudo haber sido más dinero invertido en una franquicia que costó cuatro millones de pesos. Finalizaron cuartos de la tabla a cuatro puntos del líder.

Desde ya, pusieron manos a la obra para cumplir con el cuaderno de cargos y no tener problemas para ascender. Remodelaron su casa club y pagaron 700,000 pesos. Alimentar a los jugadores que viven ahí cuesta 900,000 anuales. No he acabado…