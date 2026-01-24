    Liga MX

    Almeyda estuvo "a punto" de regresar a la Liga MX con Monterrey

    El técnico argentino reveló que casi dirigió a Sergio Ramos en Rayados antes de decantarse por el Sevilla.

    Por:Kevin R. Yu
    Video Almeyda rompe el silencio sobre Monterrey y Sergio Ramos

    Matías Almeyda reveló que estuvo “a punto” de regresar a la Liga MX el pasado verano para dirigir a Monterrey antes de que se decidiera por ser el técnico del Sevilla.

    Almeyda fue cuestionado sobre la posible oferta de Sergio Ramos para comprar al Sevilla ante la crisis económica que sufre el club español.

    “No opino. Soy entrenador, no economista”, declaró el exentrenador de Chivas para después mostrar su respeto a Sergio Ramos y confesar que estuvo a una firma de dirigir a Rayados antes del Mundial de Clubes y de la llegada de Domenec Torrent.

    “Sergio Ramos sabe desde gente conocida que tenemos el respeto que le tengo como futbolista, estuve a punto de entrenarlo en el Monterrey y yo me decidí por venir a Sevilla en su momento”, añadió el argentino.

    El ‘Pelado’ Almeyda vive momentos complicados en el Sevilla al sumar cinco partidos sin ganar en el 2026 y ubicarse en la posición 15 de LaLiga con 21 puntos, a solo dos encima de la zona de descenso.

    Almeyda llegó al Sevilla tras una etapa exitosa en el AEK Atenas donde ganó el doblete (Liga y Copa) en la temporada 2022-23 junto a Orbelín Pineda.

    Mientras que en el futbol mexicano hizo historia con Chivas levantando cinco títulos: una Liga MX, dos Copa MX, una Supercopa MX y una Concacaf Champions League.

    Liga MXMonterreyMatías AlmeydaSergio Ramos

