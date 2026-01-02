LaLiga Sergio Ramos lanza oferta para comprar a este equipo de LaLiga El central español, quien recién jugó para Rayados de Monterrey, lanza una oferta que supera incluso a la inicial de un grupo inversor norteamericano.

Video Sergio Ramos está dispuesto a comprar a este equipo de La Liga

Unas horas después de iniciado el Año Nuevo 2026, en España los medios cimbraron con la noticia de la posibilidad de que el central español Sergio Ramos compre a uno de los equipos con los que generó mayor identidad y cariño a lo largo de su trayectoria.

Luego de su paso por Rayados de Monterrey de la Liga MX en 2025, el exjugador del Real Madrid y de la Selección de España aprovechó que las negociaciones de un grupo inversor norteamericano con un equipo de LaLiga española se enfriaran debido a la precaria situación económica del club.

Se trata del Sevilla, equipo en el que Sergio Ramos debutó como futbolista profesional en la temporada 2003-2004 y con el que generó aprecio e identidad pese a no ganar un título como sí lo hizo con Real Madrid, su etapa más exitosa y fructífera en su carrera deportiva.

ESTO ES LO QUE SE SABE DEL INTERÉS DE SERGIO RAMOS POR SEVILLA

De acuerdo con Radio Sevilla y COPE, medios de comunicación en España, un grupo de inversores norteamericanos se perfilaba para comprar al conjunto sevillista, pero tras una due-diligence (auditoría previa a la transacción) se dieron cuenta de la delicada situación financiera del equipo.

De acuerdo con el diario El Mundo, de España, la oferta económica de Sergio Ramos supera los dos mil 700 euros por acción planteados por el grupo estadounidense que fue el primer interesado en hacerse del equipo.