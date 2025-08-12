América anuncia oficialmente a su bombazo: Allan Saint-Maximin

América hizo oficial la contratación del atacante francés Allan Saint-Maximin en lo que es otro de los bombazos que la Liga MX ha tenido en el presente mercado de verano durante el periodo del futbol de estufa para el Torneo Apertura 2025.

El club anuncio a Saint-Maximin con un video en el que francés aparece vía zoom agradeciendo los mensajes de cariño de la afición y finaliza con el mismo portando los colores de las Águilas alistándose para su primer entrenamiento.

Se trata de uno de los elementos más mediáticos con los que contará ahora la Liga MX y en donde en este mismo mercado se contó con la contratación de elementos como Keylor Navas y Aaron Ramsey en Pumas o Ángel Correa en Tigres.

De esta forma, las Águilas tienen a su refuerzo estelar para el presente Apertura 2025 de la Liga MX y que se integra ya al plantel del director técnico André Jardine en busca de reconquistar el título en el futbol mexicano, ahora con un arma importante bajo el brazo.

Saint-Maximin tiene 28 años y formó parte de selecciones menores de Francia. Cuenta con una carrera amplia en el futbol de Europa y debutó profesionalmente con el Saint-Étienne de su país natal.

Dentro de la League 1 tuvo recorrido también por equipos como el Mónaco, Bastia y Niza, además de que en el futbol alemán estuvo con el Hannover 96, aunque es quizás en el Newcastle United dentro de la Prmier League en donde tuvo más oportunidad de demostrar su calidad.

Allan Saint-Maximin llega al América procedente del Fenerbahce de Turquía, equipo en el que estaba a préstamo, ya que su carta pertenecía al Al-Ahli de Arabia Saudita.