Allan Saint-Maximin se estrena con golazo en América

Allan Saint-Maximin ya anotó su primer gol con el América en su segundo día en Coapa de cara a su debut en el Torneo Apertura 2025.

El atacante francés se mandó un golazo de larga distancia en un partido interescuadras que se realizó en el entrenamiento de este miércoles rumbo al partido de la Jornada 5 ante Tigres.

PUBLICIDAD

El video del gol fue compartido por Saint-Maximin en una historia de Instagram e incluso destacó la asistencia de Jonathan dos Santos al etiquetarlo.

Jonathan ha sido uno de los traductores de Saint-Maximin, quien en su primer día en América le confesó a André Jardine que entiende mejor el idioma portugués que el español.

El francés aterrizó a México el pasado viernes con un espectacular recibimiento y una de las primeras cosas que hizo fue probar los tacos.

Saint-Maximin, de 28 años, está sorprendido con todo lo que ha vivido en México y agradeció a los aficionados y a las Águilas con un mensaje en su cuenta de X.

“Todo ha sido increíble desde que llegué: los fans, el staff, los jugadores, los tacos picantes. Muy feliz y sorprendido con la bienvenida. Muchas gracias. No puedo esperar a jugar”, escribió.

Luce complicado que Allan Saint-Maximin haga el viaje a Nuevo León para visitar a Tigres este sábado 16 de agosto, por lo que su debut podría ser ante Atlas, partido que se jugará en el Estadio Jalisco el domingo 24 de agosto.