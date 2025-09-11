André Jardine contó como se dio el fichaje de Allan Saint-Maximin con el América y reveló si él pidió al jugador francés.

En entrevista con TUDN, el estratega brasileño señaló que dudó que Maximin aceptará en jugar en el futbol mexicano.

"Desde la salida de Quiñones y Cabecita, que eran importantes… nos quedamos con Brian, entendí que había qué darle secuencia, pero queríamos una competencia para él”

“El torneo pasado no pudimos hacer los movimientos suficientes para alguien en esta función, teníamos la convicción de un jugador más, que aportase en goles y la convicción de todos es que debía ser alguien con bastante jerarquía… fueron muchas opciones que miramos, pero se caía la opción, el jugador no negociaba o no quería venir a América, o que no tenía el nivel, fue un trabajo arduo”

“Cuando se abrió la oportunidad de Saint-Maximin… vimos y pensamos que un jugador de nivel no sé si quería venir a México, lo veía en la Premier, yo dije 'si se tiene la posibilidad, hay que trabajar', difícil encontrar a un jugador de este nivel, y la verdad fue creciendo la chance de venir y ahora ya está demostrando todo su potencial", contó André Jardine.

Con la llegada de Allan Saint-Maximin y los refuerzos que llegaron para este Apertura 2025, André Jardine consideró que América tiene un plantel completo.

“Un club con esta exigencia no es demasiado tener dos o tres opciones, luego vienen las lesiones, como pasó ahora en el inicio a Aguirre por ejemplo, Zúñiga puede aportar como 9, así como Maximin puede jugar de 10, tiene nivel para hacerlo, y Violante, las mejores actuaciones que le vi fue con Paiva jugando por derecha, pasamos a tener buenas opciones por los dos lados y de enganche Fidalgo, Zendejas, Fidalgo, Dávila, Saint-Maximin, hoy tenemos un elenco muy completo", agregó.