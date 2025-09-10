    América

    América anuncia boletos agotados para el Clásico ante Chivas

    La afición respondió y las águilas piden que el estadio se pinte de amarillo.

    Por:
    TUDN
    Video La histórica marca que busca América en el Clásico ante Chivas

    Después de la controversia e incertidumbre que se vivieron hace unos días sobre donde se disputaría el América contra Chivas, se dio a conocer que los boletos para el Clásico Nacional están agotados.

    A través de redes sociales el cuadro Azulcrema anunció que el partido ante los Rojiblancos s e jugará ante un estadio Ciudad de los Deportes a su máxima capacidad.

    PUBLICIDAD

    “Esta edición de #ElClásicoDeMéxico se juega con la casa llena. Muchas gracias por su descomunal apoyo, Águilas, sin ustedes no sería lo mismo

    “Ahora, ¡pintemos el estadio completamente de amarillo!”, fue el mensaje de América.

    Las entradas para el Clásico Nacional salieron a la venta el pasado viernes con un costo que fueron desde los 550 hasta los 1700 pesos.

    La última vez que América y Chivas se enfrentaron en el estadio Ciudad de los Deportes, fue en los Octavos de Final de la Concacaf Champions Cup donde las Águilas se impusieron por 4-0.

    Las Águilas llegan este compromiso como favoritos al ubicarse como sublíder del torneo ante un Guadalajara que marcha en la décimo sexta posición del Apertura 2025.

    Video El inesperado refuerzo del América de cara al Clásico ante Chivas

    Más sobre América

    1:25
    El inesperado refuerzo del América de cara al Clásico ante Chivas

    El inesperado refuerzo del América de cara al Clásico ante Chivas

    1:27
    ¡Ojo América! En Chivas hay buenas noticias de cara al Clásico

    ¡Ojo América! En Chivas hay buenas noticias de cara al Clásico

    1 min
    Raúl Jiménez rechazó jugosa oferta de equipos regios para regresar a la Liga MX

    Raúl Jiménez rechazó jugosa oferta de equipos regios para regresar a la Liga MX

    2 min
    'Chatón' Enríquez confiesa lo que Chivas hacía para ganar el Clásico y quién le caía mal de América

    'Chatón' Enríquez confiesa lo que Chivas hacía para ganar el Clásico y quién le caía mal de América

    1 min
    El delantero Cade Cowell anuncia que será papá rumbo al Clásico América vs. Chivas

    El delantero Cade Cowell anuncia que será papá rumbo al Clásico América vs. Chivas

    Relacionados:
    AméricaGuadalajaraClásico Nacional

    Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

    Con esa misma mirada
    Con esa misma mirada
    Gratis
    Mamá reinventada
    Mujeres Asesinas
    Gratis
    Isla Brava
    Gratis
    Sin ti no puedo
    Instintos
    Papá Soltero
    Gratis
    Todas. Debanhi, una historia de redes
    Gratis
    ¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
    ir a ViX
    PUBLICIDAD