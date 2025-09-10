Video La histórica marca que busca América en el Clásico ante Chivas

Después de la controversia e incertidumbre que se vivieron hace unos días sobre donde se disputaría el América contra Chivas, se dio a conocer que los boletos para el Clásico Nacional están agotados.

A través de redes sociales el cuadro Azulcrema anunció que el partido ante los Rojiblancos s e jugará ante un estadio Ciudad de los Deportes a su máxima capacidad.

“Esta edición de #ElClásicoDeMéxico se juega con la casa llena. Muchas gracias por su descomunal apoyo, Águilas, sin ustedes no sería lo mismo”

“Ahora, ¡pintemos el estadio completamente de amarillo!”, fue el mensaje de América.

Las entradas para el Clásico Nacional salieron a la venta el pasado viernes con un costo que fueron desde los 550 hasta los 1700 pesos.

La última vez que América y Chivas se enfrentaron en el estadio Ciudad de los Deportes, fue en los Octavos de Final de la Concacaf Champions Cup donde las Águilas se impusieron por 4-0.

Las Águilas llegan este compromiso como favoritos al ubicarse como sublíder del torneo ante un Guadalajara que marcha en la décimo sexta posición del Apertura 2025.