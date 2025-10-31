Video ¡OJO! Alexis Vega reaparece tras lesión y a semanas de la Liguilla

Luego de que Toluca diera a conocer el parte médico de la preocupante lesión muscular que padece Alexis Vega de cara a la Liguilla, el exdelantero de las Chivas rompió el silencio en redes sociales.

Prácticamente sin palabras, Alexis Vega compartió una serie de videos donde deja ver a la afición del Toluca su concentración total en recuperarse lo más pronto posible para poder disputar la fase final en busca del bicampeonato.

El goleador de los Diablos compartió la rutina de su rehabilitación con el mensaje, "Liguilla" y un emoji de una llama de fuego que habla de la determinación del jugador para regresar a las canchas.

Hace algunos días, Toluca dio a conocer que Vega podría regresar en periodo de tres a cuatro semanas por la lesión muscular sufrida en la Jornada 15 ante Pachuca.

Las buenas noticias para el jugador, el club y su afición es que restan dos semanas para el final de la fase regular del Apertura 2025, el parón de la fecha FIFA de noviembre y el descanso por los juegos de Play-in.

Toluca ya se encuentra en la fase de cuartos de final aunque no deberá aflojar el paso en las dos jornadas restantes si quiere terminar como líder.