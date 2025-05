“Tuve momentos complicados, momentos difíciles, pero la realidad es que tuve mucha paciencia, mucha resiliencia, yo creo que el apoyo de mi familia fue lo más importante. Después llegué a Toluca y sabía que físicamente no estaba bien, mi rodilla me dolía muchísimo en mi estadía en Chivas y bueno, sabía que tenía que ponerme en forma.

“ Hablé con Pepe (Cardozo), que fue un referente para mí en el futbol , y bueno, él fue y me dijo que tenía que estar en el gimnasio fortaleciendo mi rodilla. Entonces desde que llegué aquí a Toluca sabía que tenía que estar 100 % para poder rendir para mi equipo y bueno, me empecé a cuidar”, indicó Alexis Vega a Marco Cancio y Marc Crosas para TUDN.

¿INDISCIPLINA O REBELDÍA? ALEXIS VEGA SE CONFIESA

“En Chivas fíjate que siempre las personas me querían, siempre que estuviera en el gimnasio me querían apoyar en todo momento, pero yo tenía esa rebeldía de decir me sentía bien de mi rodilla por algunos momentos y decía no, si no me duele, ¿para qué voy a ir?