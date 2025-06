Sin embargo, pese a que ambos no sólo compartían su corazón, sino también los colores de las Águilas del América , es ella quien deberá emprender el vuelo lejos del Nido de Coapa, tras conocerse que no continuará en el equipo femenil para el Apertura 2025.

“Hoy me toca despedirme de Club América, un lugar que fue mi casa durante 3 años. Me voy con el corazón lleno de emociones: tristeza por dejarlo, pero también una profunda gratitud por cada momento vivido, los buenos y los no tan buenos, que también me hicieron crecer.