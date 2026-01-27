    Liga de Expansión MX

    Antonio Portales deja Europa y regresa a la Liga de Expansión MX

    El defensa mexicano fue anunciado por la Jaiba Brava tras su paso por el Dundee FC de Escocia.

    Por:Kevin R. Yu
    add
    ¡Futbolista mexicano deja Europa por la Liga de Expansión MX!

    La Jaiba Brava tiene refuerzo bomba para el Torneo Clausura 2026 de la Liga de Expansión MX. Se trata de Antonio Portales, quien vuelve al futbol mexicano tras su paso por el Dundee FC de Escocia.

    “Orgullosamente tampiqueño y con experiencia internacional tras su paso por el Dundee FC de Escocia, Toño regresa a su tierra para vestir y defender con orgullo los colores de la Jaiba Brava”, anunció Tampico Madero en sus redes sociales.

    El defensa central de 29 años llega a la Jaiba Brava tras casi un año sin jugar, su último partido fue el 22 de febrero en la Liga de Escocia.

    Antonio Portales terminó contrato con el Dundee FC en julio del 2025 y se encontraba sin equipo en los últimos meses. Con el club escocés disputó 55 partidos en los que anotó seis goles.

    Portales vuelve a la Liga de Expansión MX donde brilló con Atlante antes de dar el salto al viejo continente en 2023. También cuenta con experiencia en Alebrijes de Oaxaca, San Luis y Monterrey, con quien debutó en Primera División.

    El Dundee FC se quedó sin presencia mexicana, pues además de Portales, César Garza jugaba ahí hasta diciembre pasado cuando terminó su préstamo y regresó a Rayados para posteriormente ser cedido a Pumas.

