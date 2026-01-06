Liga MX Alan Pulido busca equipo, Gabriel Milito no cuenta con él para el Clausura 2026 El goleador saldría de Guadalajara en busca de ritmo futbolístico y minutos de juego.

Chivas, de la mano de Gabriel Milito siguen con la renovación del plantel para el Clausura 2026 de la Liga MX, ya lograron colocar a Alan Mozo con Pachuca, pero aún faltan jugadores que no entran en planes.

Entre los jugadores que Milito no tienen en mente está el delantero Alan Pulido, quien no pudo tener una segunda etapa como Rojiblanco como él y todos en Guadalajara hubieran querido.

Existe una parte importante que no ha permitido a Chivas encontrarle acomodo, el alto salario del futbolista, pero sí hay interés de otros equipos de la Liga MX y del futbol de otros países, un ejemplo de ello es Cruz Azul, quien se desprendió de su artillero Ángel Sepúlveda, quien llegó al conjunto Rojiblanco.

Alan Pulido regresó a Chivas tras su paso en la MLS con el Sporting Kansas City, pero no pudo sobresalir, el último torneo de Liga MX solo pudo tener minutos en cinco juegos, no marcó goles y estuvo lesionado.

Todo contrario al Clausura 2025, en el que sí tuvo más tiempo en la cancha y colaboró con dos goles en los diez partidos que disputó.

Chivas está en la semana previa al debut en el Clausura 2026 de la Liga MX, donde recibirá a Pachuca en la cancha del Estadio Akron.