    Clásico América vs. Chivas

    Alan Mozo puede ser operado en Chivas por una lesión de rodilla

    Este futbolista prácticamente dice adiós al Clásico ante América y quizá por mucho más tiempo.

    Por:
    Antonio Quiroga.
    Video La figura de Chivas que puede pasar por el quirófano debido a una lesión

    Lo que parecía ser un buen día en Chivas tras el regreso de algunos lesionados para Gabriel Milito, ahora todo cambió gracias a las últimas noticias sobre Alan Mozo.

    De acuerdo a información de Erick López de TUDN, el defensa del Guadalajara tuvo una revisión médica este miércoles a tres días de la edición 262 del Clásico de América vs. Chivas.

    "Era Fecha FIFA, se espera que no hubiera este tema (lesiones) y Alan Mozo regresó con molestias en la rodilla, fue evaluado y tiene problemas que incluso lo podría llevar al quirófano, que estaría perdiéndose varias semanas en esta recuperación. Habrá que ver cual es el diagnóstico definitivo, pero no hay buenas noticias".

    Las novedades con Alan Mozo lo dejan fuera de cara al juego ante las Águilas y con la posibilidad de que sean muchas más, si se confirma la gravedad de los estudios iniciales.

    Chivas ocupa el puesto 16 de la tabla general y América el número dos, de cara a la actividad de la Jornada 8 del Apertura 2025 de la Liga MX que se jugará este fin de semana.

