Video ¡Ojo América! En Chivas hay buenas noticias de cara al Clásico

Chivas puede sonreír de cara al Clásico 262 ante América este fin de semana, al recuperar jugadores que estaban ausentes para este compromiso.

El partidazo de la Jornada 8 del Apertura 2025 de la Liga MX puede tener a todas sus figuras, y es que de acuerdo a información de Erick López de TUDN, Guadalajara tiene caras conocidas de vuelta.

"Este miércoles regresaron los seleccionados nacionales, este jueves podrá trabajar Gabriel Milito y el viernes cerrar preparación con estos elementos, tanto de la Mayor como los de la Sub-20".

Cabe recordar que Chivas parecía hospital hace una semana con tantas bajas, pero se ha sabido que tendrá casi su plantel completo para este duelo en el Estadio Ciudad de los Deportes.

"Además, han regresado algunos de los lesionados, prácticamente al parejo de la plantilla, caso como Richard Ledezma, José Castillo y Alan Pulido, que se pueden reintegrar a la convocatoria".

Chivas no logra ganarle al América desde el 2017 tras ser campeón en torneo regular, en Liguilla y Concacaf Champions Cup lo ha logrado.