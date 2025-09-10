    Clásico América vs. Chivas

    Chivas tiene buenas noticias de cara al Clásico contra América

    El entrenador del Rebaño Sagrado puede afrontar este vital compromiso con casi plantel completo.

    Por:
    Antonio Quiroga.
    Video ¡Ojo América! En Chivas hay buenas noticias de cara al Clásico

    Chivas puede sonreír de cara al Clásico 262 ante América este fin de semana, al recuperar jugadores que estaban ausentes para este compromiso.

    El partidazo de la Jornada 8 del Apertura 2025 de la Liga MX puede tener a todas sus figuras, y es que de acuerdo a información de Erick López de TUDN, Guadalajara tiene caras conocidas de vuelta.

    PUBLICIDAD

    "Este miércoles regresaron los seleccionados nacionales, este jueves podrá trabajar Gabriel Milito y el viernes cerrar preparación con estos elementos, tanto de la Mayor como los de la Sub-20".

    Cabe recordar que Chivas parecía hospital hace una semana con tantas bajas, pero se ha sabido que tendrá casi su plantel completo para este duelo en el Estadio Ciudad de los Deportes.

    "Además, han regresado algunos de los lesionados, prácticamente al parejo de la plantilla, caso como Richard Ledezma, José Castillo y Alan Pulido, que se pueden reintegrar a la convocatoria".

    Chivas no logra ganarle al América desde el 2017 tras ser campeón en torneo regular, en Liguilla y Concacaf Champions Cup lo ha logrado.

    Video 'Chatón' Enríquez reconoce que le cantó un tiro a un americanista

    Más sobre Clásico América vs. Chivas

    2 min
    'Chatón' Enríquez confiesa lo que Chivas hacía para ganar el Clásico y quién le caía mal de América

    'Chatón' Enríquez confiesa lo que Chivas hacía para ganar el Clásico y quién le caía mal de América

    1 min
    El delantero Cade Cowell anuncia que será papá rumbo al Clásico América vs. Chivas

    El delantero Cade Cowell anuncia que será papá rumbo al Clásico América vs. Chivas

    1:47
    Momentos del Clásico | Uno de los mejores encuentros entre América y Chivas

    Momentos del Clásico | Uno de los mejores encuentros entre América y Chivas

    1 min
    El peso del VAR en la definición del Clásico América vs. Chivas

    El peso del VAR en la definición del Clásico América vs. Chivas

    2 min
    El 'Clásico de la Bocina', la curiosa anécdota del Clásico América vs. Chivas

    El 'Clásico de la Bocina', la curiosa anécdota del Clásico América vs. Chivas

    Relacionados:
    Clásico América vs. ChivasGuadalajaraGabriel Milito

    Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

    Con esa misma mirada
    Con esa misma mirada
    Gratis
    Mamá reinventada
    Mujeres Asesinas
    Gratis
    Isla Brava
    Gratis
    Sin ti no puedo
    Instintos
    Papá Soltero
    Gratis
    Todas. Debanhi, una historia de redes
    Gratis
    ¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
    ir a ViX
    PUBLICIDAD