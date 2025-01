Agustín Marchesín fue multicampeón con América , ganó una Liga MX, una Copa MX y un Campeón de Campeones, títulos con los que le bastó encariñarse con el equipo y del que dijo no ha perdido detalle de su paso desde su salida del club para cumplir su sueño de jugar en Europa.

“ Me costó muchos años aceptar la salida de América; me fui al Porto, me tocó ir a Europa, jugar Champions, batir el récord de Porto de arco en cero, ser campeón, vivir cosas inolvidables para mi carrera.