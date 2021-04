Aguirre: Me faltaba el Clásico Regio, lo viviré intensamente

“Muy motivado, estoy muy contento de volver, me he echado buenos Clásicos en mi carrera deportiva; no te olvides que jugué muchos años en Chivas, en América, estuve en el Atlético de Madrid contra Real Madrid, en el Espanyol contra Barcelona, en fin… y me faltaba el Clásico Norteño, lo voy a vivir intensamente porque sé cómo se juegan los Clásicos, sé cómo la gente de Monterrey (lo vive), me lo han hecho saber, y será un partido sin recibir y dar tregua”, dijo en conferencia de prensa.