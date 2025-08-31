Luego d e una derrota más en el Apertura 2025, ahora 2-1 en casa ante Cruz Azul, el técnico de las Chivas, Grabriel Milito, ante la insinuación de un reportero, dejó claro que no piensa dejar al equipo.

" Aprendí, quédese tranquilo, no voy a renunciar, aprendí de esos errores, no renuncio por nada del mundo".

A pesar de estar en los últimos lugares de la Liga MX al solamente contar con una victoria en seis partidos, el estratega argentino consideró que el equipo está a gusto con su estilo de juego, por lo que adelantó el momento en el que sí renunciaría.

" Voy a renunciar solamente el día que sienta que el equipo necesita escuchar otra canción, pero al equipo, la canción que escucha, siento que le gusta".

"E l día que yo sienta que el equipo no me representa, que no compite como compite, que el equipo en cada entrenamiento no da lo mejor, ese es el fin del ciclo, mientras que yo no vea eso, voy hasta el final, con estos jugadores voy hasta el final, cueste lo que cueste".

Además, Gabriel Milito consideró que un cambio ya sea en la dirección técnica o de los jugadores, no sería la solución.