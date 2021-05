Afición de Santos molesta por precios de reventa para la Final

La afición de Santos se ha caracterizado por no dejar a su equipo solo , menos en una Final , por lo que una buena cantidad hizo el viaje desde Torreón hasta la Ciudad de México para el juego de Vuelta ante Cruz Azul , donde se conocerá al campeón de la Liga MX; sin embargo, la gran mayoría lo hicieron sin boleto con la esperanza de encontrar en la reventa , lo que sí sucedió aunque no contaban con los precios que se manejaron previo al arranque del partido.

"Yo sí estoy dispuesto, pero los otros no traen más que mil pesos (50 USD), yo estoy dispuesto a dar $2,500 (125 USD) y sé que no me quedaré afuera. Chequé a las 11 de la mañana, Cruz Azul dijo que era la hora para comprar boletos en línea pero a las 11:01 ya no había. Fue un desencaño".