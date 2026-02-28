    Liga MX

    Antonio Mohamed habló sobre Alexis Vega y los lesionados en Toluca

    El técnico de los Diablos Rojos dio un adelanto de que se podrá ver en el juego ante Universidad.

    Por:
    Alonso Ramírez
    add
    Síguenos en Google
    Video Paulinho recibe visita del embajador de Portugal previo al juego con México

    Toluca derrotó a Chivas en partido correspondiente a la Jornada 8 del Clausura 2026 de la Liga MX, enfrentamiento que se llevó a cabo en el Nemesio Diez.

    Tras el encuentro, Antonio Mohamed hizo un recuento de los lesionado y de cómo va su recuperación, habló específicamente de Alexis Vega, quien no estuvo en la banca ante Guadalajara, además de Helinho y de Nicolás Castro.

    PUBLICIDAD

    Más sobre Liga MX

    Resumen | Cambindo le aplica la ley del ex al Necaxa
    7:58

    Resumen | Cambindo le aplica la ley del ex al Necaxa

    Liga MX
    ¡La Fiera le da la vuelta al marcador! Cambindo le anota a su ex
    5:01

    ¡La Fiera le da la vuelta al marcador! Cambindo le anota a su ex

    Liga MX
    ¡Cambindo tuvo el segundo en sus pies! Unsain aleja el peligro
    1:30

    ¡Cambindo tuvo el segundo en sus pies! Unsain aleja el peligro

    Liga MX
    Liga MX: Resultados al momento EN VIVO de la Jornada 8 del Clausura 2026
    1 mins

    Liga MX: Resultados al momento EN VIVO de la Jornada 8 del Clausura 2026

    Liga MX
    América vs. Tigres | EN VIVO: Goles, resumen, resultado del partido de jornada 8 del Clausura 2026
    1 mins

    América vs. Tigres | EN VIVO: Goles, resumen, resultado del partido de jornada 8 del Clausura 2026

    Liga MX
    ¡Golazo de la Fiera! Juan Pi Dominguez hace estallar el estadio de León
    1:42

    ¡Golazo de la Fiera! Juan Pi Dominguez hace estallar el estadio de León

    Liga MX
    ¡Chicotazo de Calderón! Oscar García saca el disparo del necaxista
    1:32

    ¡Chicotazo de Calderón! Oscar García saca el disparo del necaxista

    Liga MX
    Paulinho recibe visita especial durante el juego entre Toluca y Chivas de la Liga MX
    1 mins

    Paulinho recibe visita especial durante el juego entre Toluca y Chivas de la Liga MX

    Liga MX
    ¡Cabezazo implacable de Agustín Oliveros! Necaxa toma la ventaja 0-1
    2:03

    ¡Cabezazo implacable de Agustín Oliveros! Necaxa toma la ventaja 0-1

    Liga MX
    ¡Tras revisión en el VAR no se decreta penal a favor del Necaxa!
    2:03

    ¡Tras revisión en el VAR no se decreta penal a favor del Necaxa!

    Liga MX

    Alexis está recuperado. Hizo una semana esta pasada, la hizo. Pero estamos buscando una semana más con fútbol, así que seguramente lo tendremos una semana al 100%. Sabiendo que le falta, como Helinho, que entró hoy. Físicamente ya está recuperado, pero le falta ritmo de juego. Nico Castro también está recuperado, así que esperemos poder contar con ellos lo más pronto posible”.

    También habló sobre el triunfo sobre Chivas, el cual resumió en 30 minutos, en los que Toluca inclinó la balanza y después fueron justos vencedores.

    “Con respecto al partido, un rival que exige al máximo, que hace jugar al límite. Creo que fuimos superiores en la primera media hora y marcamos la diferencia. Después fue un partido de trámite de ida y vuelta, en el cual pudimos haber ampliado la ventaja. Ellos también pudieron haber hecho un gol, pero en trámite y en línea general fuimos justos ganadores. Ganamos bien el partido”.

    Antonio Mohamed elogia a Jorge Díaz Price

    El ‘Turco’ Mohamed tuvo una reflexión sobre una jugador que tuvo un gran partido, se refirió a Jorge Díaz Price, quien marcó el segundo tanto sobre el conjunto Rojiblanco. Señaló que no solo con dinero se ganan los partidos.

    “Hoy la figura del partido fue un chico que lo estuvimos scauteando de segunda división y lo trajimos a jugar. Entonces, en el fútbol, no solamente, porque escucho que hablan todo el tiempo, que se gana con dinero. Si no, siempre sería un campeón lo que más compra. Y en este caso, lo de Días Price es un ejemplo claro de que no solamente con el dinero se ganan los partidos”.

    Video Alexis Vega no salió ni a la banca del Toluca
    Relacionados:
    Liga MXTolucaAntonio Mohamed

    Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

    Con esa misma mirada
    Con esa misma mirada
    Gratis
    Mamá reinventada
    Mujeres Asesinas
    Gratis
    Isla Brava
    Gratis
    Borrón y vida nueva
    Hermanas, Un Amor Compartido
    Gratis
    Bodas S.A.
    Gratis
    El Mochaorejas
    Gratis
    ¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
    ir a ViX