Liga MX Antonio Mohamed habló sobre Alexis Vega y los lesionados en Toluca El técnico de los Diablos Rojos dio un adelanto de que se podrá ver en el juego ante Universidad.

Toluca derrotó a Chivas en partido correspondiente a la Jornada 8 del Clausura 2026 de la Liga MX, enfrentamiento que se llevó a cabo en el Nemesio Diez.

Tras el encuentro, Antonio Mohamed hizo un recuento de los lesionado y de cómo va su recuperación, habló específicamente de Alexis Vega, quien no estuvo en la banca ante Guadalajara, además de Helinho y de Nicolás Castro.

“ Alexis está recuperado. Hizo una semana esta pasada, la hizo. Pero estamos buscando una semana más con fútbol, así que seguramente lo tendremos una semana al 100%. Sabiendo que le falta, como Helinho, que entró hoy. Físicamente ya está recuperado, pero le falta ritmo de juego. Nico Castro también está recuperado, así que esperemos poder contar con ellos lo más pronto posible”.

También habló sobre el triunfo sobre Chivas, el cual resumió en 30 minutos, en los que Toluca inclinó la balanza y después fueron justos vencedores.

“Con respecto al partido, un rival que exige al máximo, que hace jugar al límite. Creo que fuimos superiores en la primera media hora y marcamos la diferencia. Después fue un partido de trámite de ida y vuelta, en el cual pudimos haber ampliado la ventaja. Ellos también pudieron haber hecho un gol, pero en trámite y en línea general fuimos justos ganadores. Ganamos bien el partido”.

Antonio Mohamed elogia a Jorge Díaz Price

El ‘Turco’ Mohamed tuvo una reflexión sobre una jugador que tuvo un gran partido, se refirió a Jorge Díaz Price, quien marcó el segundo tanto sobre el conjunto Rojiblanco. Señaló que no solo con dinero se ganan los partidos.

“Hoy la figura del partido fue un chico que lo estuvimos scauteando de segunda división y lo trajimos a jugar. Entonces, en el fútbol, no solamente, porque escucho que hablan todo el tiempo, que se gana con dinero. Si no, siempre sería un campeón lo que más compra. Y en este caso, lo de Días Price es un ejemplo claro de que no solamente con el dinero se ganan los partidos”.