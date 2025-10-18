Aaron Ramsey deja desgarrador mensaje tras no encontrar a su mascota

Video Desgarrador mensaje de Aaron Ramsey tras no encontrar a su mascota

Aaron Ramsey no llega de la mejor manera para el partido Monterrey vs. Pumas, pues el futbolista galés perdió a su mascota hace unos días y, a pesar de pedir ayuda y ofrecer recompensa para ubicarla, sigue sin poder encontrarla.

A inicios de esta semana en su cuenta de Instagram, Ramsey dio a conocer que su perrita, de nombre Halo y de raza Beagle, se había extraviado en San Miguel de Allende, Guanajuato.

Ramsey ofreció una recompensa hasta de 20 mil dólares para ubicar a Halo y el viernes convocó a la gente para ayudar en la búsqueda de su perrita. Pero infortunadamente, el jugador europeo sigue sin encontrar a su mascota y el futbolista dejó un desgarrador mensaje este sábado en sus redes sociales.

“ Con el corazón roto. El dolor que estamos sintiendo es insoportable. Te queremos, pequeña”, señaló Ramsey en sus redes sociales.

Ramsey no jugará ante Rayados

Vale la pena recordar que Ramsey fue convocado con la selección de Gales, pero días después se anunció su baja por una lesión muscular que sufrió durante un entrenamiento con Pumas antes de los partidos ante Inglaterra y Bélgica.

Desde que llegó al futbol mexicano, Ramsey ha disputado seis partidos con el conjunto universitario y ha anotado un gol.