Video ¿Se va a otro equipo? Efraín Juárez revela la verdadera razón por la que Pumas perdió

Luego de caer 3-1 ante Pachuca y quedar fuera de la Liguilla de la Liga MX, Efraín Juárez, técnico de los Pumas, enumeró algunas de las razones por las que no se pudo seguir con vida en el Apertura 2025.

"Todo mundo lo puede entender, hoy terminamos con seis niños de la cantera, es parte de una de las cosas para las que me trajeron, tenemos seis debuts en la temporada, tuvimos bajas importantes, hoy me parece que tuvimos c inco jugadores que trajimos para jugar y no pudieron jugar, los dos nueves, nuestro amigo de Gales que se nos fue, Carrasquilla y Pedro que jugó hace 48 horas".

El estratega auriazul, más allá de considerar que fue un fracaso no acceder a los Cuartos de Final del torneo, cuestionó la forma en que se evalúa a los universitarios tras la derrota ante los Tuzos en el Play-In.

"Es depende de cómo quieran ver el vaso, porque debemos analizar qué vamos a evaluar, ¿solo que no pasamos al siguiente Play-In, que entramos de décimos, el resultado?, entonces sí fue un fracaso".

Además, Efraín Juárez defendió su proceso y, ya sin oportunidad de acceder al siguiente partido del Play-In, marcó los puntos positivos que rescatarán de cara al Torneo Clausura 2026, donde espera las cosas salgan mejor.

"Ahora, el proceso que llevamos desde hace seis meses en que yo estoy en cargo de esta institución, a la que tanto amo, a la que tanto admiro y a la que tengo un agradecimiento profundo, por eso estoy aquí, cabe recordar, entendiendo eso creo que tenemos un aprendizaje en todas las áreas a mejorar, que la siguiente temporada podamos sacar cosas positivas de esto para que sea mejor".

EFRAÍN JUÁREZ ACEPTA INTERESES DE OTROS EQUIPOS

Sobre los rumores que se han dado en el sentido de que es pretendido por el Celtic FC de Escocia, el estratega mexicano Efraín Juárez no los negó, pero aclaró que no está en sus planes emigrar de los Pumas.